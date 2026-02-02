Walking Aktie
This Stock Surged 80% in One Year, and One Fund Locked In Gains Without Walking Away
On Feb. 2, Capital Management Corp disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 11,620 shares of InterDigital (NASDAQ:IDCC), an estimated $4.11 million transaction based on the average price during the quarter.According to an SEC filing dated Feb. 2, Capital Management Corp reduced its stake in InterDigital (NASDAQ:IDCC) by 11,620 shares during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold is approximately $4.11 million, calculated using the average closing price for the quarter. Meanwhile, the net reported position value shift was $7.14 million, reflecting both trading activity and changes in market value. The fund’s quarter-end position in InterDigital stood at 116,575 shares, worth $37.12 million.After the sale, the InterDigital stake represents 6.08% of Capital Management Corp’s reportable U.S. equity assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
