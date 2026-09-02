The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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02.09.2026 16:00:00
This Stock Trades at a Fraction of Its Own Projected $23.6 Billion Value. Here's Why the Market Isn't Buying It.
The Metals Company (NASDAQ: TMC) conducted two studies to determine the resource potential of its exploration license areas in the Clarion Clipperton Zone (CCZ) in the Pacific Ocean. They found that it's sitting on 1.6 billion tonnes of potential resources, with a combined net present value (NPV) of $23.6 billion. Despite that massive resource base, The Metals Company currently has an enterprise value of around $2.1 billion, implying it trades at a fraction of its resources' projected value. Here's why the market isn't currently valuing this metal stock anywhere near the full value of its resource potential.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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