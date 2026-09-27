The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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27.09.2026 13:30:01
This Stock's 10% Yield Beats the Market. Its 10-Year Return Doesn't. Is It a Value Trap, or a Real Opportunity?
A 10% dividend yield is alluring in today's market, where the S&P 500's dividend yield is around 1%. However, when that same investment has delivered a 4.7% average annual total return over the past decade, it looks less like an opportunity and more like a trap.
Those numbers present a real conundrum for investors considering Ladder Capital (NYSE:LADR) these days. Here's why I think the real estate investment trust (REIT) is a real opportunity right now despite its lackluster returns over the past decade.
Image source: Getty Images.
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