StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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13.08.2026 18:09:36
This Stubhub Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday
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Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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11.08.26
|Ausblick: StubHub A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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28.07.26
|Erste Schätzungen: StubHub A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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03.07.26
|StubHub under investigation over alleged ‘ghost ticketing’ at World Cup (Financial Times)
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23.06.26
|StubHub UK ordered to pay £1.5mn penalty for ‘drip pricing’ (Financial Times)
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23.06.26
|StubHub UK ordered to pay £1.5mn penalty for ‘drip pricing’ (Financial Times)
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12.05.26
|Ausblick: StubHub A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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28.04.26
|Erste Schätzungen: StubHub A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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17.02.26
|Erste Schätzungen: StubHub A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.