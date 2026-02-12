Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
12.02.2026 10:52:00
This Super Software Stock Is the Cheapest It Has Ever Been. Time to Swoop in and Buy?
We're a little over a month into 2026, and the S&P North American Technology Software Index is already down 20%. Investors are panicking about the potential impacts of artificial intelligence (AI), which could render many enterprise software tools obsolete because it allows businesses to rapidly build their own internally.Atlassian (NASDAQ: TEAM) sells a portfolio of software products designed to help organizations improve productivity by facilitating collaboration between employees, and by streamlining workflows. The company's stock is faring even worse than many of its peers, with a staggering 39% decline in 2026 already. If that isn't bad enough, it's now down 80% from its 2021 record high.However, Atlassian's annualized revenue just hit a record high, which suggests the recent hysteria might be overblown. In fact, the company continues to launch its own AI products, which its customers are adopting at a rapid pace. With Atlassian stock now at the cheapest level since it went public in 2015, could this be a great long-term buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
