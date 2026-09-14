|
14.09.2026 15:30:00
This Surprising Stock Has Been Stanley Druckenmiller's No. 1 Position for 8 Straight Quarters. Is It a No-Brainer Buy?
Stanley Druckenmiller has quite a long and distinguished career as an investor. Much of this has to do with high-risk bets that have paid off enormously, such as when he and his boss, George Soros at Quantum Fund, shorted the U.K. pound for a handsome profit of what was reported to be around $1 billion.
For that reason, the trades Druckenmiller makes with his Duquesne family office matter, and his picks are taken seriously. One of the more intriguing ones is Duquesne's largest holding currently -- and for eight quarters now. It's not a famous name; rather, it's a next-generation healthcare diagnostics company that was once something of a sleeper. Here's a bit more about it.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CGI Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.