This Surprising Stock Has Been Stanley Druckenmiller's No. 1 Position for 8 Straight Quarters. Is It a No-Brainer Buy?

Stanley Druckenmiller has quite a long and distinguished career as an investor. Much of this has to do with high-risk bets that have paid off enormously, such as when he and his boss, George Soros at Quantum Fund, shorted the U.K. pound for a handsome profit of what was reported to be around $1 billion.

For that reason, the trades Druckenmiller makes with his Duquesne family office matter, and his picks are taken seriously. One of the more intriguing ones is Duquesne's largest holding currently -- and for eight quarters now. It's not a famous name; rather, it's a next-generation healthcare diagnostics company that was once something of a sleeper. Here's a bit more about it.

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