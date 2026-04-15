People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.04.2026 20:18:00
This tax season’s big winners got over $32 billion back from new tax cuts
The expanded deduction has led to hefty refunds, especially for homeowners in Democrat-leaning states.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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