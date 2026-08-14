Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.08.2026 11:45:00
This Tech Stock Is 1 of the Most Shorted Stocks of 2026: Is Now the Time to Buy?
Oracle (NYSE: ORCL) was one of the most shorted stocks by hedge funds in the first half of 2026, according to the Data Insights Crowding Report.This meant that a lot of investors were betting that the shares will fall. Only two companies were more heavily shorted, Data Insights found: Charter Communications (NASDAQ: CHTR) and Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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