GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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25.05.2026 18:51:00
This Tech Stock Is Down -- and Every Time That's Happened in the Past, It's Been a Gift
Tech stocks have provided the largest part of the market's gains for several years now, with only a few hiccups along the way. However, those intermittent rough patches have represented great buying opportunities, and one has recently opened up for a well-known name: Microsoft (NASDAQ: MSFT).Microsoft rarely sells off, and historically, every time it has, it has been a great time to buy the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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