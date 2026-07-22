Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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22.07.2026 19:35:00
This Tiny AI Stock Produces a 600% Return on Marketing Spend for Customers
It's not every day that a business can invest $1 into a marketing campaign and turn it into $7. However, it's actually quite common for Zeta Global's (NYSE: ZETA) customers.Zeta CEO David A. Sternberg touted "an average 600% return on marketing spend for our customers," but the company's stock is only up by 8% this year. While investors shouldn't expect the stock to rise by 600% in a single year, it's hard to imagine that its shareholder returns will stay modest for long if the company continues to execute.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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