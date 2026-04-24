Top Energy Aktie
WKN: 581523 / ISIN: CNE000000NK8
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24.04.2026 12:30:00
This Top Energy Stock's High-Powered Growth Engine Continues to Hum Along
NextEra Energy (NYSE: NEE) isn't your average utility. It has grown its adjusted earnings per share at a 10% compound annual rate over the last decade, more than four times faster than the average utility (2.2%). Several factors have fueled its robust growth rate, including operating the largest electric utility in Florida and focusing on developing clean energy infrastructure. The company's growth engine was running at full power during the first quarter. Here's a look at those numbers and what the leading energy stock sees ahead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Top Energy Co Ltd Shanxi (A)
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