Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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21.07.2026 13:30:00
This Top Investment Firm Says the Crypto Market Is Nearing a Bottom. Here's What It Could Mean for Coinbase.
Investment firm William Blair recently cut its estimates for Coinbase (NASDAQ: COIN), the largest U.S. cryptocurrency exchange. Interestingly, it also reiterated an outperform rating for Coinbase, suggested that clients stay invested, and advised that the crypto market could be near its bottom.Coinbase stock has plummeted over the last year, from an all-time high of $445 on July 17, 2025, to $157 as of July 17, 2026. Here are the details on William Blair's analysis and whether this is a good buying opportunity for Coinbase.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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