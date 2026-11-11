AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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11.11.2026 11:03:56
This Trader Raised Alarm About Nvidia’s China Entanglements Months Ago
Christian Lamarco, a 31-year-old short seller and trader, warned about financial and personal problems at Nvidia in May.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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