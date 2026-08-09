Quantum Computing Aktie

Quantum Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

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09.08.2026 11:05:00

This Trillion-Dollar AI Stock Offers Better Quantum Computing Exposure Than IonQ, Rigetti, or D-Wave at a Multi-Year Valuation Low

If you want quantum computing exposure without betting the farm on a pre‑profit science project, I think a case is building that Microsoft (NASDAQ: MSFT) is the more interesting option right now.Microsoft is a $3 trillion AI stock whose own quantum roadmap has matured quietly in the background, and with sentiment cooled after a year of worry about AI spending, you're getting that quantum upside at what looks like a multiyear valuation low instead of peak euphoria. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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