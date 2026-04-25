Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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25.04.2026 21:07:00
This Ultimate AI Stock Has Gained 26% This Year and Still Isn't Done
Nvidia (NASDAQ: NVDA) became the world's most valuable company because it is a critical part of the AI build-out. Companies need Nvidia chips for computational power, but it turns out Nvidia needs another company to manufacture its chips.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE: TSM) creates the chips that Nvidia designs. It's not just Nvidia, either. The Taiwan firm also manufactures the majority of AMD's (NASDAQ: AMD) and Broadcom's (NASDAQ: AVGO) chips. That customer base puts Taiwan Semiconductor Manufacturing at the center of the AI boom. However, it's been a valuable pick even before AI chips became the hottest tech. The firm's long-term history and current opportunities suggest more upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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