GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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04.05.2026 01:44:00
This Under‑the‑Radar Grid Infrastructure Powerhouse Could Be a Generational Wealth Builder for Patient Investors
Plenty of companies you've never heard of might make you rich, so it's well worth looking beyond the usual suspects such as Apple, Amazon.com, and Nvidia.For example, consider Quanta Services (NYSE: PWR), which has averaged annual gains of 26% over the past 15 years and 41% over the past decade. Could it be a terrific investment for you? Let's see.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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