Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
|
20.07.2026 16:45:00
This Under-$55 Utility Stock Could Be Your Ticket to Passive-Income Freedom
If you're searching for reliable income at a reasonable price, look no further than Portland General Electric (NYSE: POR). Shares of the Pacific Northwest utility business are currently trading in the low $50s, but the stock offers a strong dividend and steady growth. Even better, its valuation is quite reasonable at a time when many utilities and energy stocks are becoming more expensive. Portland General Electric's quarterly dividend currently pays $0.55 per share. This amounts to a yield that is slightly above 4%. That's higher than the broader market average and competitive within the utility sector. Meanwhile, the company's forward price-to-earnings (P/E) ratio of about 14 is below the sector average of roughly 23. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freedom Holding Corp Registered Shs
Analysen zu Freedom Holding Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freedom Holding Corp Registered Shs
|133,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.