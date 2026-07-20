Freedom Aktie

Freedom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046

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20.07.2026 16:45:00

This Under-$55 Utility Stock Could Be Your Ticket to Passive-Income Freedom

If you're searching for reliable income at a reasonable price, look no further than Portland General Electric (NYSE: POR). Shares of the Pacific Northwest utility business are currently trading in the low $50s, but the stock offers a strong dividend and steady growth. Even better, its valuation is quite reasonable at a time when many utilities and energy stocks are becoming more expensive. Portland General Electric's quarterly dividend currently pays $0.55 per share. This amounts to a yield that is slightly above 4%. That's higher than the broader market average and competitive within the utility sector. Meanwhile, the company's forward price-to-earnings (P/E) ratio of about 14 is below the sector average of roughly 23. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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