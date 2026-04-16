Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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16.04.2026 03:22:00
This Underrated Stock Is Up More Than 75% Over the Last 12 Months -- and It Could Keep Rising
Shares of Delta Air Lines (NYSE: DAL) have been on a remarkable run lately. As of this writing, the stock has surged more than 75% over the past 12 months, effortlessly crushing the broader market's return over the same period.For a notoriously cyclical industry that investors often approach with caution, a massive run-up like this might have investors who missed out on the big gain eying the stock cautiously.Is it too late to buy the stock, or is this just the beginning of a much longer ascent?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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