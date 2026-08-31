Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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31.08.2026 12:40:00
This Unstoppable ETF Could Turn $100 per Month Into $40,000 With Next to No Effort on Your Part. Here's How.
One of the biggest misnomers about investing is that prospective market participants need considerable sums of capital to get started. Investors who invest with patience, time, and compounding can reap big long-term rewards even when starting small.That potential certainly exists with the Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ: QQQM). For those not familiar with this exchange-traded fund (ETF), it's basically the lower-cost counterpart to the famous Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ). Both funds track the Nasdaq-100, but the QQQ ETF charges 0.18% per year, or $18 on a $10,000 investment, while the $103.7 billion Invesco Nasdaq 100 ETF has an annual expense ratio of 0.15%. This ETF can turn small stakes into large dollar amounts over the long term. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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