Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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23.09.2026 17:30:00
This Unstoppable ETF Is Down 12% From Its High -- and History Says Now Is a Smart Time to Invest
You would have a hard time finding an exchange traded fund (ETF) that has performed better than the VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) over the years.
Pick a time frame, and the VanEck Semiconductor ETF has outperformed just about any other ETF -- and not just recently but over the long term. The ETF is up 65% year to date and 88% over the past year. No major tech, large-cap, or small-cap ETF comes close to that. And over the past three years, it has generated a staggering 60% average annualized return.
The outperformance has, of course, been driven by chip stocks, which have been leading the AI revolution and current bull market.
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