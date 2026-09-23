This Unstoppable ETF Is Down 12% From Its High -- and History Says Now Is a Smart Time to Invest

You would have a hard time finding an exchange traded fund (ETF) that has performed better than the VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) over the years.

Pick a time frame, and the VanEck Semiconductor ETF has outperformed just about any other ETF -- and not just recently but over the long term. The ETF is up 65% year to date and 88% over the past year. No major tech, large-cap, or small-cap ETF comes close to that. And over the past three years, it has generated a staggering 60% average annualized return.

The outperformance has, of course, been driven by chip stocks, which have been leading the AI revolution and current bull market.

Continue reading