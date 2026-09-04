Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.09.2026 10:58:00
This Unstoppable Stock Is Obliterating the S&P 500 and the Nasdaq-100 in 2026, but Is There Still Time to Buy?
Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) is the world's largest cybersecurity company. Its stock has exploded by 78% in 2026 (as of the market close on Wednesday, Sept. 2), so it's obliterating the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq-100 indexes, which have returned 12% and 15.4%, respectively. Businesses are deploying artificial intelligence (AI) software at a rapid pace, leaving their sensitive data and valuable digital assets vulnerable to cyber attacks. Plus, hackers are using AI themselves to uncover holes in corporate defenses. These challenges call for highly advanced cybersecurity solutions, and that's exactly what Palo Alto Networks provides for its enterprise customers.But here's why investors might want to think twice about buying Palo Alto stock following its blistering gain this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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