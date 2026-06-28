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29.06.2026 00:30:00
This Unstoppable Vanguard ETF Could Set You Up for Life With $300 a Month. Here's How.
Investing in an exchange-traded fund (ETF) is one of the most effortless ways to build long-term wealth. ETFs are passive investments that require little effort on your part, and they perform best when left alone for many years.Some ETFs are riskier than others, however, so choosing the right investment is key. For investors seeking a low-maintenance fund that could build a million-dollar portfolio with a few hundred dollars per month, the Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) could be a smart choice right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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