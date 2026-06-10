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10.06.2026 12:00:00
This Unstoppable Vanguard ETF Would Have Nearly Tripled Your Money in the Last 5 Years. Could It Set You Up for Life?
The right investment can transform your finances, and exchange-traded funds (ETFs) are a low-effort way to build long-term wealth.The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) has been skyrocketing, earning total returns of more than 150% in the last five years alone. This means that if you'd invested $10,000 back then, you'd have over $25,000 by today.Past performance doesn't predict future returns, but there's reason to believe this ETF could still have plenty of room for growth. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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