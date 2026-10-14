This Utility Has Raised Its Dividend for 31 Straight Years. Here's the 1 Number I'd Check Before Buying.

NextEra Energy (NYSE: NEE) has increased its dividend for 31 consecutive years, making it one of the more dependable dividend-growth stocks in the utility sector. And there's no indication that the company will slow this down anytime soon.

NextEra expects to grow its dividend by approximately 10% annually through 2026, followed by annual increases of roughly 6% in 2027 and 2028. But before buying shares, there's one number you should check: the dividend payout ratio.

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