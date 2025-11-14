Bullish Aktie
This Utility Stock Gained Nearly 400% This Year. Here's 1 Key Reason Why Investors Are Bullish.
Oklo (NYSE: OKLO) is a nuclear energy start-up with a reactor design that purports to solve one of the tech's biggest problems: how to meet the exorbitant demand for energy from increased artificial intelligence (AI) usage.The reactor design is Oklo's Aurora powerhouse. Small, modular, and capable of running on specialized fuel, these reactors can be assembled quickly and in places where grid power would never go. That makes them ideal not only for AI data centers, but also for other remote sites, like military camps and research labs.
