Energy Developments LtdShs Aktie
WKN: 889297 / ISIN: AU000000ENE0
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19.06.2026 14:00:00
This Utility Wants Tech Companies to Help Pay for New Nuclear Energy Developments. Here's What It Could Mean for Nuclear Energy Stocks.
The artificial intelligence (AI) data center boom is pushing hyperscalers to demand more electricity, particularly from "carbon-free" sources such as nuclear power. However, the traditional process of building new nuclear power plants is costly, time-consuming, and risky for utility companies.Duke Energy (NYSE: DUK) is proposing a creative alternative. The large utility, which operates mainly in the U.S. southeast, is proposing that big tech companies help fund the construction of new nuclear power plants.If the big tech hyperscalers buy into this idea, this could create a win-win scenario for many stakeholders. Utilities can capitalize on the data center trend while minimizing downside risk. Data center build-outs could accelerate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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