Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
18.08.2026 13:00:00
This Vanguard Fund Could Turn $450 Per Month Into $1 Million in 30 Years
Creating a million-dollar portfolio may not be easy, but for investors who can afford to save and invest $450 per month over the long haul, it is certainly a possibility. By putting that amount of money each month into a safe exchange-traded fund (ETF) that tracks the market, and that incurs low fees, investors can put themselves on track to building up a portfolio worth at least $1 million in the future.It may not be quick, as it could very well take 30 years or more of regular monthly investments to get there, but it is possible to achieve. Here's how.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.