This Vanguard Index Fund Could Turn $500 Per Month Into a $1 Million Portfolio That Pays $15,000 in Annual Dividend Income

The median annual income for full-time workers aged 25 to 34 was $60,320 in the second quarter, according to the Bureau of Labor Statistics. That means after-tax earnings would be about $45,900 in the worst-case scenario. Financial experts usually recommend saving 20% of after-tax income for retirement, which would be $9,180 per year (or about $765 per month) for the median worker.

Even a portion of that figure invested wisely could build a substantial portfolio over time. For instance, history says $500 per month in the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) could be worth about $1 million after three decades. And the portfolio would pay about $15,000 per year in dividends.

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