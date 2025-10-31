Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
31.10.2025 21:46:00
This Wall Street Analyst Just Upgraded Coinbase to a Buy. Here Are 4 Tailwinds Fueling the Stock.
Coinbase (NASDAQ: COIN) published its third-quarter results after the market closed on Oct. 30, and reported sales and earnings for the period that came in far ahead of the market's expectations. The cryptocurrency-platform leader also issued strong forward guidance.Following the strong Q3 report, the stock has received a wide range of price-target increases from Wall Street analysts. In addition to raising its price target on the stock from $300 per share to $425 per share, H.C. Wainwright also made a rare move with its ranking on the company -- the investment firm raised its rating on the stock from sell to buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
Coinbase
|299,10
|4,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.