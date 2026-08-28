Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
28.08.2026 20:15:00
This Was Situational Awareness's Top 5 Holdings at the End of Q2. They're All on Sale Now
The tale of Icarus, the boy who flew too close to the sun, is as old as time, and the stock market has a way of serving up a reminder of that fable every now and then.The latest version of the story belongs to Leopold Aschenbrenner and his hedge fund Situational Awareness. Aschenbrenner, regarded as a 24-year-old wunderkind and the "Nostradamus of AI," had delivered eye-popping returns for investors, but his fund blew up at the end of July as his highly leveraged bets on AI stocks led to margin calls when the sector tumbled. Aschenbrenner ended up selling more than $10 billion of his AI portfolio to Ken Griffin's Citadel.The lesson in Aschenbrenner's folly isn't that AI stocks should be avoided, but that leverage can be toxic, especially when investing in volatile stocks that can shift rapidly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
|
28.07.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|55,88
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.