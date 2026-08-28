Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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28.08.2026 20:15:00

This Was Situational Awareness's Top 5 Holdings at the End of Q2. They're All on Sale Now

The tale of Icarus, the boy who flew too close to the sun, is as old as time, and the stock market has a way of serving up a reminder of that fable every now and then.The latest version of the story belongs to Leopold Aschenbrenner and his hedge fund Situational Awareness. Aschenbrenner, regarded as a 24-year-old wunderkind and the "Nostradamus of AI," had delivered eye-popping returns for investors, but his fund blew up at the end of July as his highly leveraged bets on AI stocks led to margin calls when the sector tumbled. Aschenbrenner ended up selling more than $10 billion of his AI portfolio to Ken Griffin's Citadel.The lesson in Aschenbrenner's folly isn't that AI stocks should be avoided, but that leverage can be toxic, especially when investing in volatile stocks that can shift rapidly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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