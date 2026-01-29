Strategy Aktie

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

29.01.2026 18:36:34

This Wealth Manager Just Bet $10.35 Million on JPMorgan's Bond Market Strategy

According to its SEC filing dated January 16, 2026, Essex LLC increased its position in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (NYSE:JBND) by 190,674 shares, an estimated $10.35 million trade based on the average closing price for the quarter. JBND is a large, actively managed fixed income ETF with an asset base of $5.44 billion. The fund applies a flexible, research-driven approach to portfolio construction, aiming to deliver attractive risk-adjusted returns through dynamic allocation across bond sectors. Its strategy leverages the scale and expertise of J.P. Morgan’s fixed income platform to seek consistent outperformance versus its benchmark.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
