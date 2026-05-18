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18.05.2026 19:31:19
This Wealth Manager Just Bet $5.8 Million on BlackRock's Active Country Rotation ETF
On May 15, 2026, Barnes Wealth Management Group disclosed a new position in BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO), acquiring 180,394 shares for an estimated $5.8 million based on quarterly average pricing.Barnes Wealth Management Group, Inc reported a new position in BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF, according to its SEC filing dated May 15, 2026. The firm acquired 180,394 shares during the first quarter of 2026, with the estimated transaction value totaling $5.8 million based on the average share price over the quarter. The stake's quarter-end value also stood at $5.8 million.BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF is designed to provide investors with dynamic exposure to international equities by rotating allocations among countries based on a proprietary investment process. The fund leverages BlackRock's global research and portfolio management expertise to identify attractive opportunities across developed and emerging markets. Its competitive edge lies in its active management approach, which seeks to outperform traditional passive international equity benchmarks through tactical country selection. iShares International Country Rotation Active ETF offers actively managed exposure to global equities through dynamic country allocation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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