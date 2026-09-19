Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.09.2026 15:00:39
This Week in TSLA: Elon Musk Touts Roadster Debut, Fuels SpaceX Merger Talks and More
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|SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All (Spiegel Online)
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|Tesla-Aktie im Fokus: Roadster soll nun bald kommen (finanzen.at)
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14.09.26
|Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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14.09.26
|Öl, Nasdaq 100, DAX, Nvidia, AMD, Marvell, ASML, Infineon - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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13.09.26
|Tesla- vs. Alphabet-Aktie: Wer dominiert die Robotaxis? (finanzen.at)