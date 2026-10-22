Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
22.10.2026 02:48:00
This wonky maneuver kept Mark Zuckerberg from fleeing a California billionaire tax
Facing a potentially giant tax bill that could threaten his voting power, Zuckerberg was days away from listing his Palo Alto home when Meta agreed to create a new class of stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06:00
|Is Zuckerberg being greedy? Let shareholders decide (Financial Times)
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22.10.26
|FirstFT: OpenAI trims valuation target to $1.25tn (Financial Times)
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22.10.26
|FirstFT: OpenAI trims valuation target to $1.25tn (Financial Times)
|
22.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP 3: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP 2: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Meta auf 940 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|577,10
|-0,12%
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