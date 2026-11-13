Thitikorn informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thitikorn ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thitikorn die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,04 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thitikorn 0,020 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162,3 Millionen THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,4 Millionen THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at