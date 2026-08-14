Thitikorn verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thitikorn hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,08 THB. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 151,6 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,8 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at