THK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

THK veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,58 Prozent auf 532,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte THK 623,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at