THK legte Quartalsergebnis vor

THK hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 117,69 JPY, nach 13,66 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 84,87 Milliarden JPY – eine Minderung von 7,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at