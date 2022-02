THK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

THK ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat THK die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 79,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte THK -51,360 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 88,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte THK 62,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 62,56 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 87,05 Milliarden JPY erwartet worden war.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 181,97 JPY. Im Vorjahr hatte THK -78,950 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat THK in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 318,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 219,00 Milliarden JPY im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 165,50 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 316,81 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at