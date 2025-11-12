|
THK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
THK präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent auf 91,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
