THK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

THK präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 40,09 JPY. Im letzten Jahr hatte THK einen Gewinn von 2,75 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat THK mit einem Umsatz von insgesamt 69,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at