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07.08.2026 06:31:29
THK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
THK hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,82 USD. Im letzten Jahr hatte THK einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat THK mit einem Umsatz von insgesamt 514,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 631,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,49 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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