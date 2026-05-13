THK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

THK hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 440,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 21,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 557,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at