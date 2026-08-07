THK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

THK äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 261,09 JPY, nach 29,97 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 82,02 Milliarden JPY – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,30 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at