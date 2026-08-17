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17.08.2026 06:31:29
THN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
THN hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 744,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1039,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat THN im vergangenen Quartal 287,70 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte THN 252,54 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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