THN lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 266,00 KRW gegenüber 1234,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat THN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 253,17 Milliarden KRW im Vergleich zu 276,92 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at