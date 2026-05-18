THN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

THN lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 914,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte THN 222,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 276,27 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,39 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at