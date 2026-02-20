Thob Al Aseel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thob Al Aseel hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Thob Al Aseel mit einem Umsatz von insgesamt 134,3 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 15,51 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 SAR. Im Vorjahr hatte Thob Al Aseel 0,210 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 528,18 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 522,46 Millionen SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at