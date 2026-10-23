Thob Al Aseel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Thob Al Aseel präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thob Al Aseel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 79,5 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at