Thob Al Aseel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Thob Al Aseel stellte am 26.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Thob Al Aseel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 SAR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 252,8 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 225,5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at