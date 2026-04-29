|
29.04.2026 06:31:29
Thob Al Aseel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Thob Al Aseel stellte am 26.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Thob Al Aseel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 SAR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 252,8 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 225,5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow dürfte sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite zeigen. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.